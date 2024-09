Julie De Wilde offre à la Belgique sa première médaille: "Je ne m'attendais pas au podium"

Victime d'une commotion cérébrale et une fracture de la clavicule à l'Antwerp Port Epic, De Wilde a vécu un moment difficile, qui continue de la hanter. C'est pour cela qu'elle visait le top 20 au classement général. Un objectif qu'elle n'a pas atteint mais la médaille a largement compensé. "J'ai été absente longtemps et j'ai eu du mal cette saison. J'ai repris au Tour de France en août et ça n'a pas été facile non plus: tout le monde y court à haut niveau et je revenais à peine. Cette médaille est donc particulièrement réconfortante", s'est réjouie De Wilde.