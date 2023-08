Justine Ghekiere coéquipière modèle de Kopecky: "Génial de courir pour une telle leader"

Justine Ghekiere a été la dernière Belge à rester au contact de la future championne du monde Lotte Kopecky. La cycliste de 27 ans a également ramené le groupe des favorites à plusieurs reprises en tête de course. "J'ai passé une très bonne journée. Je suis heureuse d'avoir pu aider Lotte", a-t-elle déclaré à l'arrivée.

"C'est vraiment incroyable", s'est enthousiasmée Ghekiere après la course. "Nous avions 100% confiance en Lotte et elle a réussi. C'est fantastique. J'ai tout donné et j'ai réussi à revenir plusieurs fois pour qu'elle ne se retrouve pas seule. J'ai essayé d'éviter de la mettre dans une situation difficile. C'était très clair qu'elle était visée. À partir du moment où certaines équipes ont vu que Lotte était là, elles ont arrêté de rouler".

Dans le final, Ghekiere a dû se mettre en action. "Je suis heureuse d'avoir pu combler plusieurs écarts", a-t-elle déclaré. "J'ai passé une très bonne journée. Dans la montée (Crow Road, ndlr), j'avais déjà de bonnes sensations. Au moment d'aborder le circuit, le groupe s'était déjà un peu réduit. C'était un avantage pour me positionner. Il m'a été plus facile de rester devant".