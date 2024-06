Justine Ghekiere n'a "pas pu accrocher" Sanne Cant mais "très satisfaite avec le podium"

"Je suis très contente d'avoir décroché une place sur le podium", a confié Ghekiere. "Le meilleur résultat qui pouvait être réalisé dans cette course était la deuxième place, derrière Lotte Kopecky. Après son accélération, nous ne sommes pas restées passives dans la poursuite. J'ai encore essayé de relancer l'allure puis je me suis rendue compte à 25 kilomètres du but qu'il était impossible de revenir."

Ghekiere a ensuite été battue par Sanne Cant dans le sprint pour la 2e place. "Je savais que le sprint serait difficile pour moi. Cant a attaqué dans les derniers hectomètres et je n'ai pas pu accrocher. Mais je suis très satisfaite avec le podium."