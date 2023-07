La 19e étape à du 49,13 km/h de moyenne, la 3e la plus rapide des années 2000

La 19e étape du Tour de France 2023 disputée sur 173 kilomètres entre Moirans-en-Montagne et Poligny vendredi a été engloutie par les coureurs à une moyenne de 49,13 km/h, ce qui fait du tronçon du jour le troisième le plus rapide de la Grande Boucle au 21e siècle, rapporte le quotidien sportif français L'Équipe.

Depuis le début des années 2000, seules la 18e étape du Tour 2003 (49,938 km/h) et la 6e étape du Tour 2022 entre Binche et Longwy (49,375 km/h) sont allés plus vite.

Les organisateurs du Tour ont précisé que c'était aussi la 5e la plus rapide de l'histoire. "Un trio de tête a avalé les 30 derniers kilomètres à 52,0 km/h tandis que le peloton reprenait son souffle à 41,3 km/h. À l'arrivée, les premiers affichaient une moyenne de 49,13 km/h, soit la 5e étape la plus rapide de l'histoire du Tour juste derrière les 49,37 km/h de l'an dernier entre Binche et Longwy", peut-on lire dans le communiqué d'ASO.