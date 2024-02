La 6e étape pour Jhonatan Restrepo, le classement final pour Rodrigo Contreras

Le Colombien Rodrigo Contreras (Nu Colombia) a remporté le 4e Tour de Colombie cycliste (2.1), dont la 6e et dernière étape, disputée sur 138,7 km entre Sopo et Bogota, a été enlevée par le Colombien Jhonatan Restrepo, dimanche.

Jhonatan Restrepo, habituellement membre de la formation Polti Kometa mais qui a disputé le Tour de Colombie sous les couleurs de la sélection colombienne, s'est imposé au sprint devant l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), vainqueur de l'étape reine samedi à l'Alto del Vino et 2e du général, et le champion de Colombie Alejandro Osorio (GW Erco Shimano).

Rodrigo Contreras, 29 ans, décroche ainsi la 3e victoire de sa carrière, après une étape du Tour du Rwanda en 2019 et le contre-la-montre des championnats panaméricains en 2022.

L'ancien coureur d'Etixx-QuickStep et Astana vient ajouter son nom à la liste des vainqueurs du Tour de Colombie, qui sont tous Colombiens. L'épreuve a été créée en 2018 mais n'avait plus été courue depuis 2020 et la pandémie de Covid-19. Sergio Higuita en 2020, Miguel Angel Lopez en 2019 et Egan Bernal en 2018 avaient remporté les trois premières éditions.