La Belgique à la conquête de l'organisation des championnats du monde 2030 de cyclisme

"L'Union Cycliste Internationale (UCI) annoncera à Glasgow son choix pour l'organisation des championnats du monde de 2030, pour lesquels Bruxelles est candidate", a-t-il ainsi expliqué, soulignant l'aspect extra sportif de l'événement. Tom Van Damme a également sollicité les différents coaches présents pour annoncer leur sélection pour Glasgow. "La meilleure publicité, ce sont de bons résultats", a-t-il fait remarquer.

La Belgique pourra s'appuyer, selon lui, sur la réussite de l'organisation des championnats du monde en 2021, entre Louvain et Bruges. Ceux-ci avaient notamment vu le sacre du Français Julian Alaphilippe sur la course en ligne. Wout van Aert et Remco Evenepoel s'étaient parés d'argent et de bronze sur le contre-la-montre.