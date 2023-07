La deuxième étape du Tour: le Jaizkibel, premier défi pour Adam Yates

"Ça peut être une revanche de la veille. La première partie de l'étape est assez simple. Mais le Jaizkibel est propice aux attaques parce qu'il est placé dans les vingt derniers kilomètres", explique le directeur de la course Thierry Gouvenou à l'AFP, au lendemain d'une étape animée remportée par Adam Yates (UAE) devant son frère jumeau Simon (Jayco-AlUla).

Traditionnel juge de paix de la Clasica San Sebastian, le Jaizkibel sera escaladé dimanche par son versant opposé, pour une montée plutôt exigeante de 8,1 km à 5,3% de moyenne.

"L'avantage, c'est que la partie dure est dans le final. Et au sommet on n'est qu'à 16 km de l'arrivée. Les équipiers du maillot jaune risquent de souffrir et il peut y avoir des opportunités d'attaque", analyse Gouvenou, alors que l'équipe UAE de Tadej Pogacar et Adam Yates devra déjà s'employer pour défendre le maillot jaune du Britannique.