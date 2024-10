La Flèche Brabançonne et le Tour du Limbourg changent de place dans le calendrier

À partir de 2025, le printemps cycliste flamand sera quelque peu modifié. En effet, le Tour du Limbourg et la Flèche Brabançonne auront une nouvelle date, comme l'a annoncé jeudi l'organisateur Flanders Classics.

Le Tour du Limbourg, qui se déroulait traditionnellement le lundi de Pentecôte, sera déplacé au mercredi, entre Paris-Roubaix et l'Amstel Gold Race. Selon Tomas Van Den Spiegel, PDG de Flanders Classics, cette course limbourgeoise, où Dylan Groenewegen a été le sprinteur le plus rapide cette année, complète parfaitement le printemps flamand.

La Flèche Brabançonne, qui a habituellement lieu ce mercredi-là, sera décalée de deux jours et se déroulera désormais le vendredi précédant l'Amstel Gold Race. L'organisation espère ainsi attirer davantage de grimpeurs au départ à Louvain grâce à cette modification du calendrier. Plus tôt cette année, le Français Benoît Cosnefroy a remporté la victoire à Overijse.