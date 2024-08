La Française Marion Bunel s'offre la 2e édition

La Française Marion Bunel a remporté la deuxième édition du Tour de l'Avenir femmes (2.2U) à l'issue d'une 3e et dernière étape qu'elle aura dominée samedi en Italie.

Marion Bunel, 19 ans, s'impose en solitaire et s'offre une 2e victoire cette semaine. La Normande a devancé de plus d'une minute la Canadienne Isabella Holmgren qui finit aussi à la deuxième place du classement général de cette compétition disputée par pays pour les U23.

Disputée entre Bobbio Pellice et Colle Delle Finestre dans le Piémont sur 125,9 km, le dernier tronçon a vu Marion Bunel ne laisser aucune chance à ses dauphines dans la dernière montée hors-catégorie de 16,7 km à 9,1% en partie sur terre.

L'Espagnole Eneritz Vadillo a pris la 3e place du jour et termine aussi sur le podium au général. Première belge, Tess Moerman est 17e à 12:05. de Marion Bunel.

La France remporte le classement par équipes grâce à trois victoires (deux pour Bunel, 17e aussi du Tour de France femmes, et une pour Eglantine Rayer) sur les quatre jours de course. Seul le prologue a échappé aux Françaises où Lore De Schepper s'était montrée la plus rapide. La jeune Belge, alors 3e au général, avait dû ensuite abandonner vendredi victime d'une gastro-entérite.

La première édition l'an dernier avait vu la victoire de la Néerlandaise Shirin van Anrooij.