La tactique de van der Poel est simple: "m'isoler en tête pour choisir mes trajectoires"

"Je ne voulais pas trop attendre avant d'être en tête. Surtout à Gavere, où il est difficile de rester dans la roue de quelqu'un. Si tu es devant tu peux choisir tes trajectoires", a expliqué le Néerlandais aux organisateurs. Le parcours rendu très boueux et exigeant convenait parfaitement à un homme fort. "J'ai pu imprimer mon rythme, mais c'était un cross terriblement difficile. La boue était de plus en plus grasse. Mais je me sentais bien et tout s'est bien passé".

Le Néerlandais sera au départ à Diegem (Superprestige) jeudi, à Loenhout (Exact Cross) vendredi, à Hulst (Coupe du monde) samedi, à Baal (Trophée X2O) le 1er janvier et à Coxyde (Trophée X2O) le 4 janvier.