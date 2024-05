L'Allemand Lennard Kämna peut quitter l'hôpital, un mois après son accident

Kämna, 27 ans, avait été victime d'une collision avec une voiture lors d'un entraînement le 3 avril dernier à Tenerife. Il a souffert d'un traumatisme grave au thorax, de côtes cassées et d'une contusion pulmonaire. Il est resté plusieurs jours en soins intensifs et est passé une dernière fois sur le billard la semaine dernière.

"Ce n'était pas une période facile", a réagi Kämna, cité dans le communiqué. "Mais je suis reconnaissant envers l'équipe médicale et des infirmières pour ce qu'ils ont fait pour moi ces dernières semaines. Je peux maintenant débuter ma revalidation à Hambourg et je suis motivé à l'idée de remonter rapidement sur le vélo. Mais le plus important est d'être d'abord en bonne santé."