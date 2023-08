Laurens Huys quitte Intermarché-Circus-Wanty pour Arkéa-Samsic

Huys, 24 ans, a participé à son premier grand tour cette année en participant au Tour d'Italie au mois de mai dernier. Il avait notamment terminé à la 8e place de la 15e étape et terminé à la 27e place du classement général à plus de 52 minutes du Slovène Primoz Roglic.

Passé aussi par l'équipe de développement de Lotto et Bingoal Wallonie-Bruxelles, Huys va vivre sa première expérience dans une équipe étrangère. "Courir en France a toujours été un rêve pour moi. Je considère que si tu veux devenir un coureur professionnel il faut porter les couleurs d'une équipe française. Nous avons de très belles courses en Belgique, avec de grandes classiques et pas mal de Monuments, mais le calendrier français est juste extraordinaire avec notamment les plus belles courses par étapes du calendrier", a réagi Huys, cité dans le communiqué.