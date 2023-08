L'Australien James Whelan gagne la 9e étape, Stüssi toujours en tête du général

L'Australien James Whelan (Glassdrive Q8 Anicolor) a remporté la neuvième et avant-dernière étape du Tour du Portugal cycliste (2.1) disputée samedi sur 174,5 km entre Paredes et Mondim de Basto.

Deux ascensions de quatrième et trois de première catégorie étaient réparties sur le parcours, dont la montée finale de 8,4 km à 7,5% de moyenne vers l'arrivée. Whelan, 27 ans, est arrivé seul en tête et a remporté sa première victoire professionnelle, alors qu'il avait gagné le Tour des Flandres espoirs en 2018. L'Espagnol Delio Fernandez (APHotels-Tavira) a franchi la ligne 34 secondes plus tard, et le Portugais Helder Gonçalves (Kelly Simoldes Udo) a complété le podium, avec 36 secondes de retard sur la tête.

Arrivé septième de l'étape avec 1:38 de retard, le Suisse Colin Stüssi (Vorarlberg) est toujours en tête du classement général. Il est désormais suivi, avec 45 secondes de retard, par le Portugais Henrique Casimiro (Efapel), arrivé en même temps que Stüssi samedi, alors que le Russe Artem Nych (Glassdrive Q8 Anicolor) a perdu du temps et se classe troisième à une minute.