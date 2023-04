Lawrence Naesen remplace son équipier d'AG2R positif au covid-19

Benoît Cosnefroy sera le leader de l'équipe. Le Français a terminé 21e de l'Amstel Gold Race dimanche passé, bien que malade et diminué. Quelques jours plus tôt, il s'était classé troisième de la Flèche brabançonne, remportée par son équipier Dorian Godon. Cosnefroy n'avait été devancé que par Marc Hirschi au sommet du Mur de Huy en 2020. Vainqueur de la Flèche brabançonne, Dorian Godon ne sera pas présent entre Herve et Huy en raison d'une chute durant l'Amstel Gold Race.