Le champion de Belgique espoirs Sente Sentjes se montre le plus costaud au sprint

Le champion de Belgique des espoirs Sente Sentjes (Alpecin-Deceuninck Development) s'est imposé au sprint dans la 55e édition du Grand Prix Cerami (1.2), samedi. Au bout des 159,2 kilomètres de course entre Mons et Frameries, il a devancé Tom van Asbroeck (Israel Premier Tech Academy) et le Danois Andreas Stokbro (TDT-Unibet).

La course a été animée par de nombreuses tentatives d'échappée qui ont toutes été vaines. La victoire s'est jouée au sprint massif dans le faux plat de la rue Ferrer à Frameries. Sente Sentjes s'est imposé en puissance pour succéder au palmarès de l'épreuve au Néo-Zélandais James Fouché, vainqueur en 2023.

Âgé de 19 ans, Sentjens n'a pas encore remporté de course chez les professionnels. "Je suis très content de remporter le GP Cerami", s'est réjoui celui qui évolue en première année chez les espoirs et qui s'est classé 5e du récent Circuit du Houtland. "Je serai très heureux et très fier de porter mon maillot tricolore à Paris-Tours U23 le 6 octobre. Je suis en forme et j'espère jouer un rôle dans la course française", a anoncé Sentjens.