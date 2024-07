Le coach national Vanthourenhout convaincu par son quatuor: "Tous en grande forme"

Le sélectionneur de l'équipe nationale belge de cyclisme Sven Vanthourenhout n'est pas resté insensible aux récentes performances de Remco Evenepoel sur le Tour de France. Pour le coach, Evenepoel "luttera pour les médailles" tant sur le contre-la-montre que sur la course en ligne des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Ses trois coéquipiers sont également "en grande forme".

Si Wout van Aert n'a pas autant brillé que Remco Evenepoel sur la Grande Boucle, il est cependant sur la bonne voie d'après son coach national. Après une lourde chute au mois de mars, "nous savons quel chemin il a eu à parcourir au cours des derniers mois. Il s'est retrouvé. Il n'y a pas eu de victoire d'étape, mais cela me semble être le cadet de ses soucis. Wout est prêt à lutter avec les meilleurs."

Jasper Stuyven, qui s'est montré sur le Tour à travers plusieurs attaques, n'a pas connu plus de succès que Van Aert. Vanthourenhout n'en est pas moins convaincu. "Il est peut-être au meilleur niveau de sa carrière. Il peut jouer un rôle très important sur la course en ligne. Comme Remco et Wout, il peut être un candidat aux médailles.

Tiesj Benoot complétera le quatuor sur la course en ligne, après un Tour de France au service des leaders de la Visma-Lease a Bike. "Je suis extrêmement content qu'ils soient tous les quatre en grande forme", s'est réjoui le sélectionneur. "Le Tour est clairement la meilleure préparation pour les Jeux", a-t-il plaisanté en conclusion.