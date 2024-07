Le directeur sportif Tom Steels voit Evenepoel limiter les dégâts: "Il a bien maîtrisé"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a bien géré la 11e étape du 111e Tour de France, qui s'est étendue sur 211 kilomètres entre Évaux-les-Bains et Le Lioran. Il a franchi la ligne d'arrivée en troisième position, à 25 secondes du vainqueur danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et du maillot jaune slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Grâce aux bonifications, Vingegaard a repris une seconde à Pogacar au classement général. Pogacar reste en jaune, avec une avance de 1 minute et 6 secondes sur Evenepoel et de 1 minute et 14 secondes sur Vingegaard.

Tom Steels, le directeur sportif de Soudal Quick-Step, a observé une course intense et passionnante. "Ça a été une lutte jusqu'à la ligne d'arrivée, mais Remco a très bien géré la situation. Il est resté concentré et a roulé à son propre rythme", a-t-il déclaré à Sporza après la course.