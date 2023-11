Le directeur sportif Valerio Piva quitte Intermarché-Circus-Wanty pour Jayco-AlUla

"Valerio Piva est un homme qui a accumulé beaucoup d'expérience dans son rôle de directeur sportif", a commenté le directeur de l'équipe Brent Copeland dans le communiqué de Jayco-AlUla. "Il a travaillé avec de nombreux coureurs. Il sait ce qui se passe dans le cyclisme et nous sommes impatients de savoir ce qu'il peut apporter à notre équipe pour continuer à la développer, tant avec les coureurs qu'avec le personnel."

"Je suis heureux de rejoindre Jayco-AlUla", s'est quant à lui félicité Valerio Piva. "Cette équipe est l'une des plus prestigieuses du WorldTour. J'ai été directeur sportif pendant plusieurs années et Jayco-AlUla m'a toujours attiré, notamment pour sa bonne organisation. J'ai travaillé avec beaucoup de jeunes et de grands champions au cours de ma carrière. Mon objectif est de faire en sorte que l'équipe continue à se développer et lutte à nouveau au plus haut niveau."