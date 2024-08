Le Français Mathys Grisel a pris le pouvoir au Tour de Namur

Le Français Mathys Grisel de l'équipe de développement de Lotto Dstny a remporté au sprint la 1re étape du Tour de la Province de Namur (2.12) qui a été disputée mercredi entre Vresse-sur-Semois et Gedinne sur la distance de 160 kilomètres.

Le coureur de 19 ans, vice-champion d'Europe et vainqueur de Paris-Roubaix chez les juniors en 2023, a signé son deuxième succès chez les U23 après sa victoire dans la 5e étape du Tour de Bretagne en avril 2024. Avec sa victoire de mercredi à Gedinne, Mathys Grisel s'est hissé aux commandes du classement général de la course namuroise.

L'étape a vu un groupe d'une quinzaine de coureurs se constituer progressivement en tête de course. Les fuyards ont conservé une avance de plus d'une minute sur le peloton pour se disputer un sprint ay bout duquel Grisel s'est imposé devant Joppe Heremans (Urbano-Vulsteke) et l'Italien Alessio Delle Vedove (Wanty-ReUz-Technord).

La deuxième des cinq étapes du Tour de Namur sera disputée jeudi autour de Couvin sur la distance de 156,3 kilomètres.