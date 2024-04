Le lauréat 2022 Dylan van Baarle déclare forfait en dernière minute

"Dylan van Baarle ne se sent pas bien et ne prendra pas le départ de Paris-Roubaix", a écrit l'équipe. L'actuel champion des Pays-Bas s'était imposé sur l'Enfer du Nord en 2022.

Aucun remplaçant n'a été annoncé pour l'instant. L'équipe Visma-Lease a Bike partirait avec six coureurs: le leader français Chrsitophe Laporte, l'Italien Edoardo Affini, le Norvégien Per Strand Hagenes et les frères néerlandais Tim et Mick van Dijke.