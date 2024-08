Le maillot blanc Antonio Tiberi et Joshua Tarling abandonnent

La neuvième étape du Tour d'Espagne a fait deux victimes parmi les coureurs en vue du peloton. Le spécialiste britannique du contre-la-montre Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) et le porteur du maillot blanc l'Italien Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) ont tous deux abandonné dimanche.

Dimanche matin, Tiberi était encore quatrième du classement général et leader du classement des jeunes, mais il a abandonné en cours de route lors de la difficile 9e étape. L'Italien de 23 ans a été victime d'une insolation, selon son équipe, mais son état de santé n'est pas inquiétant. Bahrain-Victorious a également perdu l'Autrichien Rainer Kepplinger dimanche et ne compte plus que cinq coureurs dans cette Vuelta.

Joshua Tarling, victime d'une chute a été le troisième coureur à abandonner lors de cette 9e étape. Le Britannique, après être remonté sur son vélo a finalement renoncé. La Vuelta était le premier grand tour de Tarling, âgé de 20 ans, qui, avec Wout van Aert, était l'un des principaux favoris pour remporter le contre-la-montre final à Madrid.