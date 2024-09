Le président de l'UCI défend la décision de continuer les mondiaux après la mort de Furrer

Muriel Furrer, âgée de 18 ans, a tragiquement chuté dans une zone boisée lors de la course sur route junior féminine jeudi et est décédée vendredi des suites de graves blessures à la tête dans un hôpital de Zurich. Les circonstances de cet accident demeurent floues, et Lappartient a choisi de ne pas commenter davantage, en raison de l'enquête en cours.

Ce décès a également ravivé le débat sur l'interdiction des oreillettes, qui est en vigueur pour ces championnats du monde. L'UCI souhaite étendre cette mesure à d'autres compétitions dans l'espoir de générer plus d'excitation. Bien que les coureurs et les équipes soulignent l'importance de la radio pour des raisons de sécurité, Lappartient a rappelé qu'il y avait aussi eu des accidents liés à son utilisation et qu'il était encore trop tôt pour déterminer si une radio aurait permis de retrouver Furrer plus rapidement. Des médias suisses ont rapporté que l'hélicoptère qui a transporté Furrer à l'hôpital n'avait décollé qu'une heure après la fin de la course.