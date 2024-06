L'échappée piège les sprinteurs de justesse et Peter Schulting remporte la 3e étape

Le Néerlandais Peter Schulting et ses deux compagnons d'échappée ont réussi à piéger les sprinteurs lors de la 3e étape du ZLM Tour (2.1), courue vendredi sur 179,4 kilomètres entre Schijndel et Buchten. Parti dès le début de l'étape, Schulting (Diftar) a réussi à s'imposer devant ses compatriotes Martijn Rasenberg (Parkhotel Valkenburg) et Wessel Mouris (Meter-SOLARWATT p/b Mantel) au nez et à la barbe des favoris.