L'Érythréen Biniam Girmay prolonge chez Intermarché-Wanty jusqu'en 2028

Arrivé en 2021 dans l'équipe dirigée par Jean-François Bourlard, Biniam Girmay (24 ans) a écrit l'histoire du cyclisme cet été, en devenant le premier noir africain à remporter une étape du Tour de France. Sa victoire au sprint de la 3e étape, à Turin, marquait également le premier succès d'Intermarché-Wanty sur le Tour de France depuis sa première apparition en 2017.

Girmay a ensuite ajouté deux succès supplémentaires sur la course et a décroché le maillot vert du classement par points. L'Érythréen est le premier Africain à remporter un maillot distinctif sur la Grande Boucle. Au total, il a remporté 16 victoires au cours de sa carrière, dont Gand-Wevelgem en 2022 et une étape du Tour d'Italie la même année.