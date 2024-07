Les champions de gravel Vermeersch et Stuyven veulent tenter leur chance sur la 9e étape

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) et Jasper Stuyven (Lidl-Trek) sont deux des coureurs belges à surveiller dimanche lors de l'étape de gravel du Tour de France à Troyes. Tous deux ont montré une grande motivation au départ de la 9e étape.

Vermeersch est un véritable spécialiste du gravel. Champion belge en titre de la discipline, il a remporté plus tôt cette année la course À travers le Hageland. "Mathieu (van der Poel, son coéquipier, ndlr) et moi avons déjà prouvé que nous maîtrisons bien le gravel, grâce au cyclocross", déclare-t-il.

"J'attends avec impatience cette étape : j'ai l'avantage du gravel et j'espère en tirer le maximum aujourd'hui. Nous avons plusieurs cartes à jouer : nous avons aussi Jasper (Philipsen). Je pense qu'il y a de grandes chances que cela se termine par un sprint."