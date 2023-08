Les coureurs de mountainbike belges participeront au relais mixte

Contrairement à la sélection sur route de mardi, l'équipe belge de mountainbike sera au départ du relais mixte mercredi aux championnats du monde de Glasgow. Les six noms de l'équipe ont été annoncés.

Elle sera composée de l'élite Arne Janssens, du junior Sverre Van Lee, de l'espoir Julia Grégoire, de la junior Shanyl De Schoesitter, de l'espoir Jente Michels et de l'élite Emeline Detilleux. Ils vont parcourir, dans cet ordre, chacun un tour du circuit difficile du cross-country tracé dans la forêt de Glentress, située à une centaine de kilomètres du centre de Glasgow.

Les deux noms les plus connus de la sélection belge présente en Ecosse, Jens Schuermans et Pierre de Froidmont ne seront donc pas présents dans ce relais. Ils font partie des prétendants au podium dans l'épreuve sur piste courte de plus de 20 minutes qui se tiendra jeudi. Emeline Detilleux préparera à l'occasion du relais le cross-country, l'épreuve olympique, qui aura lieu samedi.