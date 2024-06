L'hormone de croissance sera détectable et la fraude technologique presque impossible

L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mercredi les grandes lignes de sa politique de lutte contre le dopage et la fraude technologique qu'elle entend suivre durant le Tour de France 2024 qui s'élance samedi de Florence.

Les échantillons seront prélevés chaque jour auprès du vainqueur de l'étape et des porteurs des maillots distinctifs et de coureurs tirés au sort. Tout coureur "suscitant des soupçons" sera aussi contrôlé. Les tests seront analysés principalement à Lausanne.

Depuis 2021, l'International Testing Agency (ITA) est en charge des activités opérationnelles dans la lutte contre le dopage dans le cyclisme. En collaboration avec toutes les parties prenantes, dont les autorités françaises et italiennes, l'ITA définit un plan de contrôle, durant cette 111e édition, sur la base d'une évaluation des risques et en tenant compte des informations obtenues par l'examen des passeports biologiques des coureurs. Cette année une nouvelle fonctionnalité a été mise en place : un module endocrinien pouvant indiquer l'utilisation de l'hormone de croissance humaine (HGh).

Au total quelque 600 échantillons d'urine et de sang seront collectés. Une partie de ceux-ci, tirés au sort, seront conservés pour une éventuelle réanalyse dans les 10 prochaines années.

Durant le mois précédent le Tour de France, quelque 400 contrôles hors compétition ont déjà été effectués.

En ce qui concerne la lutte contre la fraude technologique lors du Tour de France, les contrôles de la présence d'éventuels systèmes de propulsion cachés dans les vélos seront opérés grâce à des tablettes magnétiques et des appareils portables utilisant les technologies de rétrodiffusion et de transmission ainsi que le traitement d'image. Tous les vélos seront inspectés avant chaque étape et certains après celle-ci aux rayons X.