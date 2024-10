Lionel Taminiaux "particulièrement heureux" de sa victoire dans la première étape

Lionel Taminiaux est "particulièrement heureux" d'avoir remporté la première étape du Tour du Guangxi, dernière course du WorldTour de la saison cycliste. "Le fait qu'elle s'accompagne du maillot de leader rend la victoire encore plus belle", s'est réjoui le Brabançon wallon de 28 ans dans un communiqué de son équipe, Lotto Dstny.

Taminiaux s'est imposé au terme d'un sprint massif, disputé sur une route très large. "J'ai pu bien lancer mon sprint", a-t-il raconté. "Un coureur était encore devant moi au début, mais à 50 mètres de l'arrivée, j'ai réussi à sortir parfaitement de sa roue. J'ai eu beaucoup d'espace et je suis resté devant. J'étais ici l'an passé aussi, mais j'avais fini cinquième et sixième. Je suis venu pour faire mieux, et j'ai réussi tout de suite."

Pour Taminiaux, il s'agit à la fois de sa première victoire en WorldTour et de sa première sous les couleurs de Lotto Dstny.

Au général, Taminiaux devance Gijs Van Hoecke (Intermarché-Wanty) de 4 secondes. Stan Dewulf (Decathlon AG2R La Mondiale) et Rune Herregodts (Intermarché-Wanty) suivent à 5 secondes.