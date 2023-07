L'Italien Filippo Ganna s'offre la première étape au sprint à Hamoir

L'Italien Filipppo Ganna (INEOS-Grenadiers), davantage attendu dans le contre-la-montre de la 4e étape à Mons, s'est imposé au sprint dans la première étape du Tour de Wallonie en dominant le sprint à Hamoir samedi sur 189,6km enter Huy et Hamoir, endossant le maillot orange de leader au classement général.

Une première échappée de quatre coureurs, peu après le départ s'est formée avec Alex Colman (Flanders Baloise) et le Français Jonathan Couanon (Nice Métropôle Côte d'Azur), rejoints ensuite par Johan Meens (Bingoal WB) et Olivier Godfroid (Baloise Trek Lions). L'avantage du quatuor passait le cap des cinq minutes après une heure de course.

L'écart avec le peloton a commencé à fondre après 70 kilomètres, sous l'action des équipes INEOS-Grenadiers et Lotto Dstny. Il était descendu sous les trois minutes au cap de la mi-parcours. L'approche du cap des 50 derniers kilomètres a provoqué une nouvelle réaction du peloton, notamment par les équipes Alpecin-Deceuninck et Intermarché-Circus-Wanty. L'avantage des fuyards en est descendu sous la minute avant de reprendre du champ.