L'Italien Francesco Busatto a remporté le 37e Liège-Bastogne-Liège espoirs

L'italien Francesco Bussato (Circus-ReUz-Technord), 14e de la récente Flèche brabançonne, a remporté au sprint la 37 édition de Liège-Bastogne-Liège U23 qui a été disputée samedi entre Bastogne et Liège sur la distance de 174,1 kilomètres et via quelques côtes emblématiques de la course pro qui aura lieu le 23 avril.

La course a été lancée par une échappée de quatre coureurs dont l'avantage a culminé à plus de 6 minutes. Le rythme du peloton, emmenée notamment par Lotto-Dstny U23 et Jumbo-Visma U23, s'est accéléré à l'approche des premières difficultés du jour. Le groupe de tête, réduit à trois coureurs, a été repris à 60 kilomètres de l'arrivée.

De nombreuses tentatives d'échappées ont ensuite vu le jour, toutes vouées à l'échec. Deux coureurs, le Belge Alec Segaert (Lotto-Dstny) et le Danois Joshua Gudnitz (ColoQuick), ont tenté leur chance à l'approche du cap des 40 derniers kilomètres. Le duo possédait 1:18 dans la montée de La Redoute, une des principales difficultés du jour. Segaert et Gudnitz ont été repris à 16 kilomètres du but. On a ensuite encore vu une tentative du Belge Gil Gelders (Soudal-Quick Step Devo), vainqueur de la Kattekoers, avec le Français Alexy Faure-Prost (Circus-ReUz-Technord). Le duo allait être revu par le premier groupe du peloton après le cap des 10 derniers kilomètres.