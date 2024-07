Lodewyck après la victoire d'Evenepoel : "Nous avons tout étudié en détail en décembre"

Ancien coureur professionnel, Lodewyck est le directeur sportif attitré d'Evenepoel chez Soudal Quick-Step, et bien sûr, cette victoire lui a également fait "beaucoup de bien", a-t-il dit : "C'est quelque chose pour lequel nous avons travaillé dur. Une journée comme celle-ci implique beaucoup de choses. Chapeau à Remco, mais aussi à toute l'équipe qui a veillé à ce que tout se passe sans encombre aujourd'hui."

Evenepoel pensait à ce contre-la-montre depuis longtemps. "En décembre, nous étions déjà venus ici et nous avions tout examiné en détail. Aujourd'hui, nous avons fait une dernière reconnaissance. Puis c'était à Remco de tout exécuter du mieux possible et d'espérer qu'il ait une bonne journée. Et c'était le cas."