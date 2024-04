L'ogre Van der Poel à domicile face à une série d'outsiders

Dominateur des classiques flandriennes avec ses succès à l'E3, au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix, Mathieu van der Poel tentera d'imposer sa loi sur les Ardennaises. Le Néerlandais commencera sa quête à domicile ce dimanche avec l'Amstel Gold Race, la seule course WorldTour aux Pays-Bas.

Van der Poel a remporté une fois l'Amstel, en 2019, après un retour fracassant dans le final. Il s'agissait alors de la plus grande victoire de sa carrière. Depuis, le petit-fils de Raymond Poulidor est entré dans une autre dimension pour devenir l'une des grandes stars du peloton.

Malgré une forme éblouissante et le soutien du public, Van der Poel n'aura cependant pas la tache facile le long des 253,6 km entre Maastricht et Valkenburg. Avec ses 33 côtes, l'Amstel reste une course particulière, et l'arrivée désormais située 18 km après le mythique Cauberg rend le final un peu plus imprévisible.