Lorena Wiebes prolonge chez SD Worx - Protime jusqu'en 2028 comme l'a fait Lotte Kopecky

"Je n'ai pas hésité longtemps", a déclaré Lorena Wiebes sur le site Internet de son équipe. "Je me sens tout à fait chez moi dans cette équipe et j'ai la sensation de pouvoir faire les progrès nécessaires au cours des prochaines années. C'est un grand encouragement pour moi que l'équipe veuille travailler avec moi jusqu'en 2028. On m'a proposé un beau contrat, et nous sommes donc rapidement parvenus à un accord".

Wiebes, qui court pour SD Worx - Protime depuis 2023, réalise une bonne saison. La coureuse a remporté des étapes du Tour des emirats et Tour de Drenthe, Gand-Wevelgem et le GP de l'Escaut. La semaine dernière, elle a terminé deuxième de l'Amstel Gold Race, après avoir s'être relevée trop tôt, Marianne Vos l'a ainsi devancée sur la ligne d'arrivée.