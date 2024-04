Lorena Wiebes remporte sa quatrième victoire en autant d'éditions à Schoten

Lorena Wiebes (SD-Worx) s'est montrée impériale sur le Grand Prix de l'Escaut féminin (1.1), mercredi. Au bout de 130,5 kilomètres de course autour de Schoten, la Néerlandaise a devancé au sprint sa compatriote Charlotte Kool (dsm-firmenich PostNL) et l'Italienne Martina Fidanza (CERATIZIT-WNT). Wiebes assied sa suprématie sur le Grand Prix de l'Escaut puisqu'elle a remporté les quatre éditions de la course féminine.