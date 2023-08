Lorenzo Milesi remporte le contre-la-montre espoirs devant un Alec Segaert "mitigé" (2)

Lorenzo Milesi a remporté mercredi le contre-la-montre espoirs aux championnats du monde de cyclisme en Ecosse, mercredi. L'Italien a bouclé les 36,2 kilomètres à Stirling en 43:00.46. Il devance Alec Segaert, de 11.27 secondes et l'Australien Hamish McKenzie, de 50.79 secondes.

Favori de l'épreuve, le Ouest-Flandrien de 20 ans virait en tête dès le premier intermédiaire, après 12,5 kilomètres, reléguant à 10 secondes le premier du classement provisoire, Lorenzo Milesi, qui a bouclé tout le parcours à plus de 50 km/h de moyenne. Une dizaine de kilomètres plus loin cependant, l'avance avait fondu à 4 secondes. A moins de 5 kilomètres de l'arrivée, au troisième intermédiaire, il accusait un retard de 3 secondes.

Le coureur de Lotto Dstny faisait figure de favori puisque le tenant du titre, le Norvégien Sören Waerenskjold, roule cette année avec les pros, tout comme le Britannique Joshua Tarling.

"Je suis mitigé", a-t-il confié en quittant le podium. "J'étais venu pour gagner, et je n'y suis pas parvenu. Mais j'ai tout donné et 11 secondes est une différence assez nette. C'est le plus fort qui a gagné aujourd'hui", a-t-il dit à Sporza.

"J'ai bien démarré. Aux Championnats du monde, tu dois être dans une bonne journée si tu veux faire quelque chose. J'ai rapidement eu l'Italien (Bryan Olivo, coureur qui s'est élancé 1:15 avant lui, NDLR) en ligne de mire et ça m'a mis en confiance. Mais à la fin, il me restait un peu moins (d'avance) que ce que j'espérais. J'ai essayé de maintenir mon rythme, mais la montée finale a été éprouvante."