L'organisation augmente les délais pour l'étape reine vers Isola 2000

Le Tour de France entame vendredi son triptyque final. Avant la difficile étape de montagne entre Embrun et Isola 2000, l'organisateur, ASO, a décidé d'augmenter de trois pour cent les délais pour terminer l'étape.

Initialement, les délais étaient de 10 à 18% du temps du vainqueur, en fonction de sa vitesse moyenne. Ces limites ont été portés à entre 13 et 21% du temps du vainqueur, au terme de cette étape qui comprend aussi les ascensions du Col de Vars et de la Cime de la Bonette.

C'est une bonne nouvelle pour les moins bons grimpeurs, car plus tôt dans ce Tour, plusieurs sprinteurs ont flirté avec les temps limites. Cinq coureurs ont été mis hors course pour être arrivés hors délais, dont le Belge Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) et son équipier danois Soren Kragh Andersen.