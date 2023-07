Lotte Kopecky confirme que le plus important reste le général de Vollering

Kopecky est la première non-néerlandaise à porter le maillot jaune du Tour, qui n'en est qu'à sa deuxième édition sous cette nouvelle formule, et est donc la première Belge : "Bien sûr, c'est agréable d'être la première, et il n'y avait pas eu tellement de possibilités de le porter avant aujourd'hui. Je suis très fière d'être belge et de représenter notre grande nation cycliste".

Grâce à sa victoire en solitaire, Kopecky compte 45 secondes d'avances sur la deuxième, sa coéquipière Lorena Wiebes. Alors que des étapes vallonnées attendent le peloton lundi et mardi, Kopecky ne sait pas encore combien de temps elle gardera son maillot : "Cela dépendra de l'équipe. Nous en parlerons ce soir, je pense".