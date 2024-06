Lotte Kopecky encore une fois meilleure au sprint : "Ce matin, j'ai reconnu le final"

Kopecky a été la plus forte au bout d'un sprint à deux face à la Britannique Anna Henderson (Visma-Lease a Bike), qui avait pris la tête dans le final face à la championne du monde. "C'était très agréable d'être en échappée avec Anna, et de conclure ensuite dans le sprint. Je m'attendais à ce qu'elle ne prenne plus la tête à la fin. Et ça ne m'a pas dérangée. J'avais exploré le final ce matin, donc je savais ce qui m'attendait. Ce n'était pas un désavantage de commencer en tête."

Pour Kopecky, il s'agissait de la septième victoire de la saison, après notamment Paris-Roubaix Femmes et les Strade Bianche. Avec encore deux étapes à disputer, la championne du monde a 17 secondes d'avance sur Henderson, deuxième du classement général.