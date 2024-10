Lotte Kopecky entrera deux fois en action, pas d'omnium pour Fabio Van den Bossche

Kopecky a choisi de participer à la course par élimination, jeudi, et la course aux points, dimanche, à savoir les deux disciplines où elle est championne du monde en titre. Elle renonce donc à l'omnium, où Marith Vanhove représentera la Belgique, et à l'américaine, où les couleurs belges seront défendues par Katrijn De Clercq et Hélène Hesters. Lani Wittevrongel, vice-championne d'Europe, disputera le scratch lors de la journée d'ouverture, qui impliquera aussi le quatuor de la poursuite par équipes. Vanhove est également inscrite sur le sprint.

Chez les messieurs, Fabio Van den Boosche s'alignera sur la course aux points de vendredi et l'américaine, aux côtés de Lindsay De Vylder. Pas de médaillé de bronze de Paris sur l'omnium samedi, donc, mais De Vylder, lui aussi expérimenté dans cette épreuve. Noah Vandenbranden et Thibaut Bernard seront engagés sur la poursuite individuelle vendredi alors que Jules Hesters participera au scratch jeudi et à l'élimination dimanche. La Belgique n'alignera pas de quatuor masculin sur la poursuite par équipes.