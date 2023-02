Lotte Kopecky: "Gagner en solitaire n'est pas mon habitude"

"La course a été dure mais j'avais de bonnes sensations et je me sentais très forte dans les bosses", a expliqué Lotto Kopecky. "J'ai donné le tempo dans le Mur de Grammont. Mais je n'avais, en fait, pas vraiment l'intention de partir si tôt, à ce moment de la course. Mais les autres concurrentes ne pouvaient pas suivre mon tempo. Je n'ai donc pas hésité longtemps et j'ai accéléré à fond. Mon équipe a livré un très gros travail dans cette course et je suis contente de l'avoir couronné par le succès".

Lotte Kopecky n'a pas l'habitude des victoires en solo. Elle avait remporté le championnat de Belgique en 2021 avec 14 secondes d'avance sur Julie Van de Velde. Elle avait également gagné la 3e étape du Tour de Belgique féminin en 2021 avec 7 secondes d'avance sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. Samedi à Ninove, elle a devancé la Néerlandaise Lorena Wiebes de 11 secondes. "J'ai très peu gagné en solitaire", dit-elle. "Je suis habituée au sprint pour la victoire. Je me suis peut-être découvert une nouvelle dimension en tant que coureuse. C'est une bonne évolution".