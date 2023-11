Lotte Kopecky: "Je cueille les fruits d'années de travail"

"J'ai fait de nombreux pas en avant", a déclaré la championne du monde en titre, qui sort de la meilleure saison de sa carrière. "Ce sont des années de travail acharné, tant de ma part que de celle des gens qui m'entourent. Je suis heureuse d'en récolter les fruits aujourd'hui. A l'avenir, les Jeux de Paris, tant sur piste que sur route, et Paris-Roubaix restent mes grands objectifs. Je rêve d'une médaille aux Jeux olympiques".

Lotte Kopecky est plus que jamais le fer de lance du cyclisme féminin belge. . "C'est agréable d'être un modèle, mais parfois un peu écrasant", a déclaré l'Anversoise en souriant. "Je suis heureuse que le cyclisme féminin reçoive autant d'attention aujourd'hui en Belgique. J'espère apporter ma pierre à l'édifice pendant quelques années encore. Quand on regarde les résultats des jeunes, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de talent en Belgique".