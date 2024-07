Lotte Kopecky termine neuvième : "La victoire d'étape n'était pas possible aujourd'hui"

"Aujourd'hui était une étape difficile", a-t-elle commenté après la course. "Surtout avec la chaleur étouffante et les montées successives. Un groupe très important s'était échappé devant nous. Je savais que ce serait compliqué de les rattraper, d'autant plus qu'il y avait Clara Emond devant également. Une victoire d'étape n'était plus envisageable. À la fin, j'ai trouvé une montée qui me plaisait et j'ai voulu me tester. J'ai dû me contenter de laisser passer Elisa Longo Borghini."

Clara Emond a réalisé une performance remarquable en lançant une attaque décisive à 40 kilomètres de l'arrivée pour finalement s'imposer seule. "Honnêtement, je ne la connais pas très bien", a avoué Kopecky. "Mais quand on réussit à terminer un effort aussi intense, on ne peut pas être mauvais."