Lotto Dstny, avec sept Belges, espère enlever une étape

Lotto Dstny sera représenté par sept Belges dans la 111e édition du Tour de France. Maxim Van Gils, Victor Campenaerts, Brent Van Moer et les débutants Arnaud De Lie, Harm Vanhoucke, Cedric Beullens et Sébastien Grignard seront accompagnés, samedi à Florence où sera donné le départ, par un autre 'rookie', l'Australien Jarrad Drizners. L'objectif de la formation belge est de gagner une étape.

"Notre objectif est de remporter une étape. Nous partons avec un groupe solide. Arnaud De Lie sera bien sûr notre homme pour les sprints massifs. Il est capable de rivaliser avec les meilleurs sprinters et de s'imposer. Le fait qu'il le fasse avec le maillot tricolore belge est encore plus beau. C'est son premier Tour de France. Nous ne mettons pas la pression sur Arnaud De Lie. Il est là pour apprendre mais il ne manquera pas de frapper un grand coup s'il le peut."

"Nous avons fait le transfert à Florence par avion aujourd'hui. Cet après-midi, nos coureurs sont déjà partis se dégourdir les jambes. Notre hôtel est situé en dehors du centre-ville, ce qui nous permet d'éviter la foule. Jeudi, il y aura la présentation de l'équipe et vendredi, nos coureurs effectueront une nouvelle sortie. Samedi, tout commencera", a expliqué le manager Kurt van de Wouwer.

"Nous avons Victor Campenaerts comme capitaine de route. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience et qui peut diriger les choses. Malheureusement, nous n'avons pas pu aligner Andreas Kron. Il souffre encore trop de sa chute dans le Dauphiné. Harm Vanhoucke le remplacera. Beaucoup de gars font leurs débuts avec Lotto Dstny dans la plus grande course par étapes du monde, mais je pense qu'ils sont prêts", a conclu Kurt Van de Wouwer.