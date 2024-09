Louis Clincke termine 4e du contre-la-montre en classe C4, comme aux Jeux Olympiques

Louis Clincke est quant à lui arrivé à 1:40.70 du vainqueur du jour, maintenant une moyenne de 42.207 km/h sur le parcours zurichois. Il se classe 4e, comme il l'avait déjà fait à Clichy-Sous-Bois le 4 septembre dernier, au chrono des Jeux Paralympiques. Sur la course en ligne, avec les classes C4-C5 mélangées, il avait terminé 12e.

Avec trois représentants sur le podium, la France a dominé le chrono de 29,9 kilomètres qui comportait un secteur vallonné dans sa première moitié, avant une deuxième partie totalement plate. Mattis Lebeau a bouclé la distance en 40:49.60, à une moyenne de 43,942 km/h, pour s'adjuger le maillot arc-en-ciel. Le champion paralympique de la catégorie, Kevin Le Cunff, a fini 2e à 16.25 devant le médaillé d'argent des derniers Jeux, Gatien Le Rousseau, qui a coupé la ligne en 1:04.58 de plus que Lebeau.

Clincke souffre d'un pied tombant et porte une prothèse à la hanche après avoir été renversé par une voiture en 2013. La classe C4 est réservée aux athlètes avec une amputation tibiale unilatérale ou troubles neurologiques associés.

À 14h45 débutera le chrono des espoirs masculins, dans lequel Alec Segaert tentera de transformer l'argent conquis l'année dernière en or. Le champion d'Europe espoirs partira à 16h45 avec l'étiquette de favori et le dossard N.1. Avant lui, Noah Vandenbranden (15h40) et Robin Orins (16h14) auront pris la rampe.