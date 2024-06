L'UCI propose des mesures pour améliorer la sécurité dans les courses sur route

L'Union Cycliste Internationale (UCI) a proposé mercredi des mesures visant à rendre le cyclisme plus sûr.

"La période du 1er août au 31 décembre 2024 fera office de période test durant laquelle aucune sanction réelle supplémentaire liée aux cartons jaunes ne sera prononcée : en effet, des cartons jaunes pourront déjà être utilisés dans le cadre des épreuves de WorldTour et de Women's WorldTour", a ajouté l'UCI

Une première mesure est l'introduction d'un carton jaune dans la course. "Les commissaires officiant sur les épreuves pourront ainsi infliger ces cartons jaunes pour toute infraction susceptible d'entraîner un risque pour la sécurité", a écrit l'UCI dans son communiqué.

Pendant cette période, les cartons ne constituent pas une pénalité supplémentaire pour les coureurs, mais à partir du 1er janvier 2025, l'accumulation de cartons jaunes entraînera une suspension. Ainsi, un coureur qui reçoit deux cartons dans la même course sera disqualifié et suspendu pendant sept jours. Un coureur qui reçoit trois cartons jaunes en 30 jours sera suspendu pendant 14 jours. Celui qui reçoit six cartons jaunes au cours d'une saison est mis à l'écart pendant 30 jours.

L'UCI souhaite également limiter l'utilisation des oreillettes. Selon la fédération cycliste, celles-ci sont "une source de distraction" et un "danger d'ordre physique" lorsque les coureurs sont chargés par leur chef d'équipe de se placer à l'avant du peloton au même moment de la course. L'UCI propose que seuls deux coureurs par équipe soient autorisés à les porter, mais précise qu'elle analysera la mesure après avoir reçu un retour d'information approfondi.

Par ailleurs, l'UCI souhaite également améliorer la sécurité des sprints massifs en étendant la règle des trois kilomètres à cinq kilomètres dans certaines courses et en autorisant les coureurs qui ne participent pas activement au sprint massif à laisser un écart de 50 mètres.