L'UCI suspend de façon provisoire Miguel Angel Lopez

L'affaire concerne "l'utilisation et la possession d'une substance interdite dans les semaines précédant le Giro 2022". Au Tour d'Italie, Lopez avait quitté la 4e étape à cause d'une blessure à la cuisse. L'UCI a reçu des preuves matérielles de l'Agence de Contrôles Internationale (ITA) le 26 juin et le 7 juillet dernier, obtenues par l'intermédiaire de la garde civile espagnole et de l'Agence espagnole antidopage (AEPSAD). Celles-ci menaient une enquête sur le médecin controversé Marcos Maynar.

À la fin de l'année dernière, Miguel Angel Lopez a été écarté de l'équipe Astana-Qazaqstan alors que de nouvelles preuves indiquaient un lien étroit avec le médecin Maynar. Fin juillet 2022, Astana avait suspendu le grimpeur après un interrogatoire par la police à l'aéroport de Madrid en raison de ses liens avec Maynar, qui serait étroitement impliqué dans de nombreuses affaires de dopage aux stéroïdes anabolisants et à l'EPO dans le monde du sport. En l'absence de preuves, Astana a rapidement dû lever la suspension. Lopez a ainsi pu participer à la Vuelta, qu'il a terminée à la quatrième place.