Mark Cavendish quitte le Tour de France avec un record de victoires et la lanterne rouge

Mark Cavendish a conclu en beauté la 111e édition du Tour de France, qui l'a vu établir le record de victoires d'étape sur la Grande Boucle avec 35 succès. Après avoir effacé des tablettes la performance d'Eddy Merckx (34 victoires d'étape), le sprinteur britannique s'est assuré l'honneur de conclure la course en tant que lanterne rouge.

Avant-dernier du classement général avant d'aborder les 33,7 km de contre-la-montre de Monaco à Nice, Cavendish a couru assez lentement pour se laisser doubler par son coéquipier chez Astana Qazaqstan, l'Italien Davide Ballerini. 'Cav' finira donc quoi qu'il arrive à la dernière place du classement au temps, remportant le trophée symbolique de lanterne rouge.

Mark Cavendish a écrit l'histoire, le 3 juillet dernier, à l'occasion de la 5e étape arrivée à Saint-Vulbas. Le 'Manx Missile' a dominé le sprint et réalisé son rêve de devenir le seul détenteur du record de victoires d'étape au Tour de France. Depuis son premier succès le 9 juillet 2008 (et trois victoires supplémentaires lors de cette édition 2008), le Britannique avait conquis des étapes en 2009 (6 victoires), 2010 (5 victoires), 2011 (5 victoires), 2012 (3 victoires), 2013 (2 victoires), 2015 (1 victoire), 2016 (4 victoires) et 2021 (4 victoires) pour égaler le record de Merckx.