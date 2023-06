Marlen Reusser remporte la 20e victoire consécutive pour SD-Worx et s'empare du jaune

Marlen Reusser a permis à son équipe de poursuivre sa série exceptionnelle: une coureuse SD-Worx a levé les bras lors des 20 dernières courses où l'équipe s'est alignée. La Suissesse, lauréate de Gand-Wevelgem, conquiert son 4e succès de la saison, le 18e de sa carrière.

La 3e étape partira comme la 2e de Saint-Gall, et emmènera le peloton jusque Ebnat-Kappel 120,8 kilomètres plus loin, avec deux ascensions catégorisées dans la deuxième moitié de la course. La 4e étape fera office de clôture pour le Tour de Suisse féminin, avec 100,8 kilomètres et quatre cols qui permettront une explication entre favorites.