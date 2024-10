Mathieu van der Poel heureux après son sacre mondial qui était un "grand objectif"

Pour Van der Poel, il s'agit de sa huitième victoire en championnat du monde, après un titre sur route et six en cyclo-cross. "C'est super de pouvoir ajouter un autre maillot arc-en-ciel à ma collection, et de cocher cette case. J'y attache beaucoup d'importance. C'était un grand objectif pour moi. Le gravel est une nouvelle discipline, mais elle est immensément populaire, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup."

Le médaillé de bronze aux Mondiaux sur route a attaqué pour la première fois à plus de cent kilomètres de l'arrivée. "Je voulais rendre la course aussi difficile que possible, pour éviter d'arriver en groupe sur le circuit local. Je savais que cela pourrait devenir compliqué pour moi. C'est pourquoi j'ai essayé de pousser tout le monde à la limite. C'était une course très dure, et je l'ai appréciée."