Mathieu van der Poel se défend de sa réaction agacée: "Les huées n'ont pas leur place"

"J'en ai assez de ces huées", s'est défendu le champion du monde. "C'est pourquoi j'ai réagi. Cela a déjà commencé pendant la reconnaissance, et a continué tout au long de la course. Ils ont aussi crié d'autres choses pas très gentilles. Il me semble qu'il vaut mieux rester à la maison dans ce cas. Les huées n'ont pas leur place dans le sport, pour qui que ce soit. J'en ai vraiment eu assez et c'est pourquoi j'ai réagi", a déclaré Van der Poel.

Pour MVDP, il s'agit de la sixième victoire à Hulst, après 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022. "Ce cross de la forteresse est une course difficile. C'est une succession de secteurs difficiles. La montée est particulièrement difficile. Il faut travailler pendant une heure entière, la victoire n'est jamais facile. Je suis resté à l'écart de la tête de course pendant un moment, mais j'ai commis trop d'erreurs parce que je ne trouvais pas les bonnes lignes. J'ai donc décidé de remonter en première position. J'ai comblé l'écart et j'ai continué à rouler", a-t-il résumé.